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Харри Кейн перешел в "Баварию"

Новости футбола Сегодня, 05:47
Харри Кейн перешел в "Баварию" Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о переходе нападающего лондонского “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Англии Харри Кейна.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 100 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на 10 миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2027 года. Зарплата Кейна в “Баварии”, по некоторым данным, составит 25 миллионов евро в год. Он будет играть за немецкий клуб под девятым номером.

30-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играл за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэме” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач. Со сборной Англии он доходил до финала чемпионата Европы-2020.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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