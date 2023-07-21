Харри Кейн ответил "Тоттенхэму" на предложение о продлении контракта

Нападающий лондонского “Тоттенхэм Хотспур” Харри Кейн отказался продлевать с клубом контракт, который действует до 30 июня 2024 года, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, футболист не намерен продолжать карьеру в английском клубе, так как он хочет перейти в мюнхенскую “Баварию”. Таким образом, “Тоттенхэму” придется либо продавать форварда в текущее трансферное окно, либо он покинет клуб бесплатно через год.

Ранее сообщалось, что “Бавария” может заплатить за Кейна 90-95 миллионов евро. При этом в немецком клубе допускают, что стоимость трансфера игрока может достичь 100 миллионов евро.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.