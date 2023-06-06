Харри Кейн ответил на интерес "Реала"
Новости футбола Сегодня, 15:43
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн готов перейти в мадридский “Реал”, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболист уже сообщил о своем желании руководству королевского клуба. Сумма трансфера может составить около 80 миллионов евро. Также форвардом интересуется “Манчестер Юнайтед”, но лондонский клуб не хочет усиливать конкурента по Премьер-лиге.
В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач.
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