Харри Кейн ответил на интерес "Реала"

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн готов перейти в мадридский “Реал”, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист уже сообщил о своем желании руководству королевского клуба. Сумма трансфера может составить около 80 миллионов евро. Также форвардом интересуется “Манчестер Юнайтед”, но лондонский клуб не хочет усиливать конкурента по Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач.