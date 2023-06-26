Харри Кейн определился с новым клубом

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн хочет перейти в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, футболист выбрал немецкий клуб в качестве приоритетного места для продолжения карьеры. В “Баварии” уверены, что смогут купить форварда дешевле, чем за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Кейну также проявляют “Манчестер Юнайтед”, ПСЖ, “Челси” и “Реал”.

В минувшем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.