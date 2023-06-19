Харри Кейн может перейти в ПСЖ

“Пари Сен-Жермен” вступил в борьбу за нападающего “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, французский клуб считает форварда приоритетной целью в летнее трансферное окно. Впрочем, купить футболиста будет сложно, так как лондонцы не хотят его продавать.

Напомним, что контракт англичанина с клубом истекает летом 2024 года. Таким образом, через год Кейн может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно. Игроком также интересуются “Реал” и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач.