Харри Кейн может перейти в "Баварию" за небольшую сумму

Нападающий лондонского “Тоттенхэм Хотспур" Харри Кейн может совершить радикальный поступок ради перехода в мюнхенскую “Баварию”, сообщает SportBible.

По сведениям источника, футболист может сам выкупить свой контракт, который действует до лета 2024 года. В этом случае английский клуб получит 24 миллиона евро. Такое решение форвард может принять в связи с тем, что руководство “Тоттенхэма” отказывается продавать его в “Баварию”. Немецкий клуб предложил за игрока 99 миллионов евро, но англичане хотят получить за него не менее 116 миллионов евро.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.