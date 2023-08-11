Харри Кейн может отказаться от перехода в "Баварию"

Нападающий лондонского “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Англии Харри Кейн может отказаться от перехода в мюнхенскую "Баварию", сообщает журналист Sky Sports Кавех Солекол в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист предпочитает остаться в английском клубе, несмотря на то, что “Бавария” договорилась о его покупке за сумму более 100 миллионов евро. Для завершения трансфера форвард должен дать свое согласие. Впрочем, не исключено, что теперь англичанин согласится продлить с “Тоттенхэмом” контракт, который действует до лета 2024 года.

30-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.