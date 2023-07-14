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Харри Кейн может остаться в "Тоттенхэме"

Новости футбола Сегодня, 17:05
Харри Кейн может остаться в "Тоттенхэме" Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” Харри Кейн не собирается подавать запрос о желании покинуть клуб, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, футболист не будет требовать от руководства английского клуба продать его в летнее трансферное окно, несмотря на желание присоединиться к мюнхенской “Баварии”. Форвард хочет сохранить хорошие отношения с клубом, поэтому не будет настаивать на трансфере. Существует даже вероятность, что Кейн согласится продлить с “Тоттенхэмом” контракт, который действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что “Бавария” намерена купить 29-летнего игрока в летнее трансферное окно и готова заплатить за него 90-95 миллионов евро. С учетом бонусов сумма трансфера может превысить 100 миллионов евро. Впрочем, даже этой суммы может оказаться недостаточно, так как “Тоттенхэм” хочет получить за Кейна не менее 140 миллионов евро.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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