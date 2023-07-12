Харри Кейн готов перейти только в один клуб

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн хочет перейти только в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист верит, что он сможет выиграть Лигу чемпионов под руководством главного тренера немецкого клуба Томаса Тухеля. Кейн уже пообещал руководству “Баварии”, что примет их предложение, если мюнхенцы сумеют договориться с “Тоттенхэмом” по его трансферу. Таким образом, форвард откажет всем остальным заинтересованным клубам, в число которых входят “Реал” и “Пари Сен-Жермен”.

Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” хочет получить за 29-летнего Кейна не менее 140 миллионов евро, несмотря на то, что контракт игрока истекает летом 2024 года. “Бавария” готова заплатить не более 100 миллионов евро. Если данное предложение будет отклонено, то немецкий клуб может попытаться купить форварда в январе 2024 года за значительно меньшую сумму, либо подпишет его бесплатно через год.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.