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Хари Кейн признал, что нужно успешно стартовать в Лиге Чемпионов

Новости футбола Сегодня, 15:38
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Хари Кейн признал, что нужно успешно стартовать в Лиге Чемпионов Фото: https://www.instagram.com/harrykane/

Хари Кейн поделился впечатлениями от старта в Лиге чемпионов с Баварией Мюнхен, сообщает ЦБС.

По его словам, Бавария Мюнхен уже 11 лет или около того выигрывает чемпионат и принимала Лигу Чемпионов несколько лет назад. От этого клуба всегда ждут побед и титулов.

"Думаю, в группе Лиги чемпионов всегда нужно двигаться от матча к матчу, а потом уже оценивать, в каком ты положении. Нужно хорошо начать. Хорошо начать в группе хочется всегда. Это задает тон всему остальному турниру", - заявил он.

12 августа 2023 года перешел в Баварию, подписав с немецким клубом контракт до июня 2027 года. Стоимость трансфера составила 110 млн. евро. В четырех матчах Бундеслиги Кейн забил четыре гола.

Кейн с 11 лет в академии Тотенхэма и этим летом покинул клуб. У него остался только год контракта, однако он и команда двигались по разным направлениям. Тотенхэм задумал производить перестройку в команде, но такой ход событий не устраивает 30-летнего футболиста. Он хочет добывать трофеи, поэтому настаивал на своем трансфере и перебрался в Баварию Мюнхен.

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