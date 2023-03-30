Хамес Родригес может перейти в турецкий клуб

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Колумбии Хамес Родригес может перейти в "Бешикташ".

Трансфер может состояться летом, когда заканчивается его контракт.

Родригес провел 21 матч в этом сезоне, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

До переезда в Грецию именитый футболист играл за "Аль-Райян", "Эвертон", "Реал", "Баварию", "Монако" и "Порту".