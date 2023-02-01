Халк сбросил почти 6 кг веса за один матч

Бразильский форвард “Атлетико Минейро” Халк сумел похудеть на 6 кг в течение всего одного матча.

Как сообщили в клубе, речь идет о встрече против “Томбенсе” (2:1), в который Халк забил победный гол.

Перед игрой Халк взвесился и показал вес 97,6 кг, а после встречи он весил 91,9 кг.

В текущем сезоне звездный футболист сыграл в двух матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.