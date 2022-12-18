Хакими накричал на президента ФИФА после окончания матча Хорватия - Марокко

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими накричал на президента ФИФА Джанни Инфантино после окончания матча за третье место чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии (1:2).

“Между Хакими и Инфантино было меньше пяти сантиметров. Ашраф на повышенных тонах высказывал Инфантино претензии по поводу судейства. На это больно было смотреть”, – сообщил журналист NOS Том Эгберс.

По некоторым данным, Хакими остался недоволен не назначенным пенальти в ворота Хорватии в одном из эпизодов.

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