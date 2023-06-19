Хаким Зиеш близок к уходу из "Челси"

Египетский нападающий лондонского “Челси” Хаким Зиеш близок к переходу в “Аль-Наср”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский и английский клубы ведут активные переговоры, которые близки к завершению. Клуб из Саудовской Аравии предлагает форварду зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Зиеш провел за “Челси” 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.