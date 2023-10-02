Хаби Алонсо намерен продолжить работать в Байере

Хаби Алонсо пока не хочет переходить в Реал и сосредоточен на работе в Байер Леверкузен, сообщает Football Espana.

В последнее время испанского специалиста связывают с возможной работой в Реал Мадриде. Хаби Алонсо может заменить Карло Анчелотти на посту менеджера "королевского клуба", когда тот возглавит сборную Бразилии. Несмотря на это, сам испанец неоднократно заявлял, что на данный момент ещё рано его связывать с работой в Мадриде, так как он предан Байеру.

Летом 2023 года Хаби Алонсо продлил контракт с Леверкузеном ещё на два года. Таким образом, его новый контракт действителен до 30 июня 2026 года. Спортивный директор Байера Симон Рольфес подтвердил намерения испанца остаться в клубе.

"Мы получили подтверждение от него несколько недель назад, когда он продлил свой контракт. Хаби не нужно ничего говорить. Он продлил контракт. Он полностью сосредоточен на работе здесь", - сказал он.

Напомним, что Хаби Алонсо возглавил Байер в октябре 2022 года, подписав двухлетний контракт. На тот момент Байер занимал 17-е (предпоследнее) место в турнирной таблице Бундеслиги, имея всего одну победу в восьми стартовых матчах, однако под руководством испанского специалиста команда смогла улучшить свои результаты и завершить сезон на 6-й строчке. Кроме того, подопечные Алонсо сумели дойти до полуфинала Лиги Европы.

В текущем сезоне Байер идет на первой строчке Бундеслиги, имея в активе 16 очков после шести туров.