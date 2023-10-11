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Хаби Алонсо может покинуть Байер ради работы в Ливерпуле, Реале или Баварии

Новости футбола Сегодня, 12:47
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Хаби Алонсо может покинуть Байер ради работы в Ливерпуле, Реале или Баварии Хаби Алонсо может покинуть Байер ради работы в Ливерпуле, Реале или Баварии

Главный тренер "Байер Леверкузен" Хаби Алонсо может покинуть клуб ради работы в "Ливерпуле", "Реале" или "Баварии", сообщает Bild.

По информации журналистов, у Хаби Алонсо есть соглашение с леверкузенским "Байером", которое позволит ему перейти в "Ливерпуль", "Реал" или "Баварию" и оно начнет действовать с 2024 года. Бывший игрок сборной Испании подписал контракт прошлым летом, согласно которому он останется в немецком клубе до 2026 года. Алонсо играл за все три клуба в течение своей блестящей игровой карьеры, выиграв множество больших титулов.

В этом сезоне уже ходили разговоры, что Хаби Алонсо может возглавить "Реал Мадрид" в будущем, после ухода Карло Анчелотти из клуба. В прошлом году Клопп подписал новый контракт с "Ливерпулем", который связывает его с "Энфилдом" до 2026 года, что означает, что Алонсо маловероятно будет претендовать на его должность.

Испанский специалист продолжает работать с "Байером". Он очень успешно начал этот сезон Бундеслиги. После семи туров, Леверкузен лидирует в турнирной таблице. В прошлом сезоне Алонсо с командой дошел до полуфинала Лиги Европы.

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