Гюндоган согласен на серьезный шаг ради перехода в "Барселону"

Капитан “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган готов снизить свои финансовые запросы ради перехода в "Барселону".

Как известно, в конце сезона немецкий хавбек может стать свободным агентом, если не продлит контракт с "Сити".

Тренерский штаб Хосепа Гвардиолы настаивает на том, чтобы футболист остался, но сам Гюндоган заинтересован в переходе в "Барселону".

Наставник “Барселоны” Хави Эрнандес уже заявил, что хочет использовать Гюндогана не в опорной зоне, а выше в полузащите.