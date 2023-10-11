Гюндоган раскрыл секрет, нужный для победы Барселоны в Лиге чемпионов

Хавбек каталонской “Барселоны” Илкай Гюндоган высказал свое мнение о перспективах команды в Лиге чемпионов.

По словам футболиста, чтобы добиться успехов команда должна максимально выкладываться в каждом матче.

“Мы не должны выходить на поле и думать о результате. Любой соперник для нас важен”, - сказал он.

Также немецкий футболист верит в то, что "Барселона" может дойти до финала Лиги чемпионов и победить

“У нас есть прекрасные тренер и футболисты, которые уже выигрывали этот турнир”, - добавил он.

Напомним, что Илкай Гюндоган перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити" летом в прошлом году и его контракт с клубом из Каталонии рассчитан до 2025 года.

"Барселона" в настоящее время занимает первое место в группе Н Лиги чемпионов после двух игр, набрав максимум баллов. В прошлом году каталонцы не смогли даже выйти из группы Лиги чемпионов, что стало большим провалом.

Последний раз “Барса” выигрывала самый престижный клубный турнир Европы в сезоне 2016/17.