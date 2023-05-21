Гюндоган принял важное решение по своему будущему

Капитан “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган отклонит предложение “Барселоны” и останется в своей нынешней команде.

Как сообщает The Times, немецкий футболист находится в процессе продления контракта с “горожанами”.

Источник ожидает, что игрок примет предложение и продолжит выступать за английский клуб еще несколько сезонов.

Гюндоган провел весьма успешный сезон, сыграв 42 матча и забив девять голов и отдав шесть передач.

Ранее СМИ писали об интересе к нему со стороны “Барселоны”.