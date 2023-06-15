Гюндоган отказался перейти в немецкий топ-клуб

Полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Германии Илкай Гюндоган отказался перейти в “Боруссию” Дортмунд, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист не захотел возвращаться в Бундеслигу. На данный момент он рассматривает варианты с “Арсеналом”, “Барселоной”, ПСЖ, одним из клубов из Саудовской Аравии, а также продлением контракта с “Манчестер Сити”.

Напомним, что хавбек выступал за “Боруссию” с 2011 по 2016 год.

В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” 51 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.