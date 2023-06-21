Гюндоган отказал своему бывшему клубу

Немецкий футболист “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган не горит желанием вернуться на родину.

Как пишет источник, игрок пока не думает о возвращении в Бундеслигу, где он получил славу, выступая за “Боруссию” из Дортмунда.

При этом футболист признался, что его бывший клуб пытался связаться с ним.

Гюндоган выступает в Англии с 2016 года. Его контракт с “горожанами” истекает этим летом.