Гюндоган не перейдет в "Реал"
Новости футбола Сегодня, 15:30
Мадридский “Реал" не собирается подписывать немецкого полузащитника “Манчестер Сити” Илкая Гюндогана, сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, руководство королевского клуба планирует инвестировать в молодых футболистов и не планирует подписывать возрастных игроков. Ранее сообщалось, что на хавбека нацелилась “Барселона”.
В нынешнем сезоне 32-летний Гюндоган провел за “Манчестер Сити” и сборную Германии 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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