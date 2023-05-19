Капитан “Манчестер Сити” Илкай Гюндоган может остаться в Англии.

По данным Bild, немецкий игрок может присоединиться к “Арсеналу”.

Ранее сообщалось, что “горожане” готовят для футболиста новый контракт на один год, тогда как “Барселона” готова предложить ему соглашении на два года.

Источник напомнил, что переговоры с другими клубами в АПЛ разрешены начиная с 20 июня. Пока остается неясным, какой клуб выберет Гюндоган.