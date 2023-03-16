Гюндоган готов на жертвы ради перехода в "Барселону"

По информации As, наставник “Барселоны” Хави общался с хавбеком “Манчестер Сити” Илкаем Гюндоганом, чтобы убедить его перейти в свою команду.

Тренер заверил полузащитника, что клуб найдет пространство в зарплатной ведомости и решит проблемы с финансовым фэйр-плей.

Первые контакты с игроком и его окружением прошли положительно,

Гюндоган готов на снижение зарплаты ради перехода.

В этом сезоне он сыграл 37 матчей, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.