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Гвардиола зол на Родри за удаление в матче с Ноттингем Форест

Новости футбола Сегодня, 03:47
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Гвардиола зол на Родри за удаление в матче с Ноттингем Форест Гвардиола зол на Родри за удаление в матче с Ноттингем Форест

Пеп Гвардиола заявил, что Родри извинился перед товарищами по команде после красной карточки в матче с Ноттингем Форест, а сам признал, что злой на полузащитника за то, что он оставил Манчестер Сити с 10 игроками на поле.

«Сити» вел в счете 2:0, но менее чем через минуту после перерыва Родри ввязался в ссору с Морганом Гиббсом-Уайтом. Испанец обхватил руками шею нападающего Фореста и был удален с поля, оставив свою команду на поле практически на весь второй тайм без одного игрока.

На вопрос, злится ли тренер «горожан» на Родри, Гвардиола ответил:

"Да. Мне не нравится играть с десятью игроками в поле из-за наших ошибок. В перерыве я сказал: «Будьте осторожны, ребята. Игра складывалась комфортно для нас. Расслабьтесь, контролируйте свои эмоции». К сожалению, Родри этого не сделал.

Надеюсь, Родри научится. Игра была идеальной в течение 35 минут, а после этого она превратилась в небольшой хаос. Это не наша ответственность, это точно. Но Родри должен был контролировать себя и свои эмоции. Потому что я могу получить желтую карточку, но Родри не может, ведь я не играю».

"Родри - невероятный игрок. Кайл Уокер делал это в прошлом. Это эмоции, они делают это. Хитрость в том, чтобы контролировать себя. Я не могу контролировать себя, но я не играю".

Родри будет дисквалифицирован на три матча за красную карточку, из-за которой он не сможет участвовать в матче с Арсеналом 8 октября.

У «Сити» есть возможность обжаловать это решение, и Гвардиола сказал, что поговорит с клубом об этой возможности. «Не знаю, это вопрос к клубу», – сказал тренер. «Я думаю, Родри нужно учиться. Я не говорю, что это не была красная карточка».

Напомним, вчера Манчестер Сити в домашнем матче обыграл Ноттингем Форест (2:0) и пока команда идет без поражений в текущем сезоне, что позволяет «горожанам» возглавлять турнирную таблицу.

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