Гвардиола: Вулверхэмптон заслужил победу

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал поражение своей команды в матче против Вулверхэмптона. Наставник «горожан» упрекнул своих футболистов в том, что они не выложились на все 100%.

«Есть десять игроков, которые хорошо переходят из одной фазы в другую. Мы были хорошо настроены, но не защищались надлежащим образом в этих ситуациях. Они победили нас в дуэлях один в один — это не есть хорошо. Мы должны показывать больше на поле. Даже когда побеждаем — надо работать больше.

Родри — важный игрок. Сейчас мы не можем на него рассчитывать, придется полагаться на других исполнителей. Ковачич сыграл хорошо, нормально. Матео — исключительный игрок. Это был первый раз, когда он играл на этой позиции.

Иногда игроки соперника могут выступать лучше тебя, как случилось сегодня против Вулвз.Поздравляю их, они это заслужили. Они играли быстрее нас и мы должны это принять», - сказал Гвардиола после матча.