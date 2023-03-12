Гвардиола высоко отозвался о Холанде и его результативности

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола высказался о значимости форварда Эрлинга Холанда для команды.

Вчера норвежец забил решающий мяч в матче с “Кристал Пэлас”.

"Он должен забивать по пять голов в каждой игре, и если он этого не делает, то он окажется под давлением.

Бывает так, что он упускает свой шанс, но он никогда не впадёт в депрессию из-за этого, не загрустит.

Если он не забивает один-два гола, люди начинают говорить, что он уже не тот", - сказал тренер.