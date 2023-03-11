Гвардиола высоко отозвался о главной звезде "Манчестер Сити"

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола уверен в том, что форвард его команды Эрлинг Холанд мог бы заиграть где угодно.

Об этом испанский тренер заявил, когда журналисты сказали ему о том, что норвежец создан под стиль АПЛ.

“Да, и я бы сказал то же самое о Германии, Испании, Италии, Норвегии, Конго. Такого уровня футболисты адаптируются везде: в Африке, Южной Америке – без проблем”, - отметил он.

В этом розыгрыше АПЛ норвежец забил 27 голов в 25 матчах.