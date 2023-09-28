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Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги

Новости футбола Сегодня, 02:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги Гвардиола высказался о вылете Манчестер Сити из Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение своей команды в Кубке лиги.

Напомним, что чемпион Англии вылетел из розыгрыша турнира на стадии третьего раунда, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:1.

После встречи испанский тренер признался, что перед его командой не стояла задача выиграть все турниры за один сезон.

«Вы считаете, что мы стремились к квадруплу? Мы довольны треблом. Мы провели замечательную игру. После перерыва соперники настроились агрессивнее и забили гол. Поздравляем "Ньюкасл"». - сказал он после игры.

Отметим, что для “горожан” это было первое поражение в новом сезоне, если речь идет об основном времени матча. Всего в новой кампании команда из Манчестера провела 10 матчей.

В прошлом сезоне под руководством Гвардиолы команда впервые в истории стала автором требла. Они победили в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и Кубке страны. Гвардиола стал первым тренером в истории, которому удалось достичь требла дважды, первый раз ему это удалось с «Барселоной» в сезоне 2008/2009.

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