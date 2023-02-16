Гвардиола высказался о важнейшей победе над "Арсеналом"

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над “Арсеналом” (3:1) во вчерашнем матче АПЛ.

По словам испанского тренера, сейчас рано говорить о том, что чемпионская гонка закончена.

Напомним, что “горожане” опередили “Арсенал” в турнирной таблице, но пока у команд равное количество очков и у “канониров” есть матч в запасе.

“Чемпион будет определяться в последних восьми или 10 играх. На данный момент впереди еще 15 игр. Это много, а еще Лига чемпионов впереди. Много матчей, что утомительно для игроков.”, - сказал он.