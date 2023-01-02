Гвардиола высказался о трудности выбора состава "Манчестер Сити"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола признался, что для него остается проблемой выбрать 11 основных игроков команды на тот или иной матч.

По словам испанского тренера, в любом случае какой-то топ-игрок остается вне заявки на игру.

"Мне приходится обращать внимание на язык тела. На тренировках и так далее. Футболист не сможет играть хорошо, когда он несчастлив. Иногда я выбираю футболистов, основываясь на их текущем настроении.

Это очень важный фактор при определении состава", - сказал он.

Напомним, что уже 5 января “горожане” сыграют в АПЛ с “Челси”.