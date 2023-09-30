Гвардиола высказался о сенсационных результатах Жироны

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию в чемпионате Испании.

Напомним, что там неожиданно лидирует “Жирона”, которая после семи туров набрала 19 очков и не знает поражений.

Говоря о лидерстве команды из Каталонии, Гвардиола отметил, что его больше удивляет не первое место “Жироны”, а уровень игры, который показывает команда.

"Важнее не то, что "Жирона" занимает верхнюю строчку таблицы, так как сыграно еще немного матчей. Меня впечатляет их игра, команда выглядит лучше соперников в каждом матче, создает больше моментов и играет в привлекательный футбол. Очень хочется верить в то, что "Жирона" будет продолжать в том же духе", - сказал он.

Напомним, что уже 30 сентября "Жирону" ожидает серьезное испытание. В домашнем матче чемпионата она сыграет с “Реалом”, который отстает от сенсационного лидера всего на одно очко (18).

Отметим, что в то же время подопечные Гвардиолы уверенно лидируют в чемпионате Англии. После шести туров “Манчестер Сити” набрал максимум баллов и является единоличным лидером.