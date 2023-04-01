Гвардиола высказался о предстоящем матче с "Ливерпулем"

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола выразил надежды на матч английской премьер-лиги против “Ливерпуля”, который состоится 1 апреля.

По словам наставника, сейчас его команда в сложной ситуации, ведь ей нужно выигрывать все матчи, чтобы стать чемпионами.

При этом Гвардиола признает непредсказуемость футбола.

“Матч против ”Ливерпуля" будет тяжелой битвой, поскольку мы хорошо знаем друг друга. Также хотел бы выразить свое уважение тренеру “Ливерпуля” Юргену Клоппу", - сказал он.