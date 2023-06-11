Гвардиола высказался о победе в Лиге чемпионов

"Манчестер Сити" впервые в истории победил в финале Лиги чемпионов.

После матча с “Интером” (1:0) главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями.

"Я устал, но доволен и спокоен. Это было не легко. Иногда приходится иметь удачу. Мы могли проиграть, но мы заслуживали эту победу.

Мы сыграли не лучший матч. Наша команда продвинулась после чемпионата мира, но мы далеки от того, чтобы играть идеально.

Я не думаю о новом сезоне. Сейчас мне нужно отдохнуть", - сказал Гвардиола в интервью после матча для BT Sport.