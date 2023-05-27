Гвардиола высказался о новом скандале с Винисиусом

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался относительно расистского инцидента, связанного с бразильским игроком “Реала” Винисиусом Жуниором.

Футболист подвергся оскорблениям во время матча против "Валенсии" (0:1).

Гвардиола считает, что Испания должна поучиться у АПЛ, как налагать жесткие наказания за расистские действия на футбольном поле.

“Надеюсь, что с течением времени ситуация в стране улучшится, но пока у меня мало оптимизма на этот счет”, - сказал он.