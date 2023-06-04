Гвардиола высказался о главном герое финала Кубка Англии

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника Илкая Гюндогана после финала Кубка Англии, в котором немец забил два гола.

В финале “горожане” обыграли “Манчестер Юнайтед” со счетом 2:1.

“Гюндоган проводит потрясающий сезон и отлично выступает в важных играх, а также исключительно крут под давлением", - сказал тренер.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Гюндоган провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса.