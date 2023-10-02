Гвардиола высказался о двух подряд поражениях Манчестер Сити

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает катастрофой, что его команда проиграла два матча подряд.

Напомним, что сперва “горожане” проиграли "Ньюкаслу" в матче Кубка английской лиги со счетом 0:1, после чего было поражение в чемпионате от "Вулверхэмптона" (1:2).

"Иногда такое случается - мы проигрываем матчи в течение сезона. Могу сказать, что это не происходит так часто, но иногда так бывает. Мы сейчас просто восстановимся после этого, тщательно проанализируем произошедшее. Кроме того, скоро вернутся отсутствующие игроки", - сказал Гвардиола в комментарии YouTube-каналу BeanymanSports.

Несмотря на последние неудачи, "Манчестер Сити" занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ) и после семи туров имеет в своем активе 18 баллов.

В следующем матче АПЛ команда из Манчестера будет играть против лондонского "Арсенала", встреча состоится 8 октября.

Напомним, что в прошлом сезоне “Манчестер Сити” впервые в своей истории оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.