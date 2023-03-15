Гвардиола в третий раз победил в Лиге чемпионов со счетом 7:0

Для наставника “Манчестер Сити” Хосепа Гвардиолы вчерашняя разгромная победа над “РБ Лейпциг” (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов оказалась не первой с таким крупным счетом.

Еще во времена работы испанца в “Баварии” его команда в 1/8 финала ЛЧ сезона 2014/2015 побеждала с таким же счетом “Шахтер”.

Следующая победа со счетом 7:0 была уже в “Манчестер Сити”. Тогда в матче 1/8 финала ЛЧ сезона 2018/2019 “горожане” уничтожили “Шальке”.