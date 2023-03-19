Гвардиола в шутку высказался о замене Холанда после хет-трика

Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола в шутку высказался о замене Эрлинга Холанда в матче с “Бернли” (6:0).

В этой игре норвежский нападающий оформил хет-трик, а Гвардиола заменил его на 63-й минуте.

После матча Гвардиола пошутил, что он сделал это, чтобы “защитить рекорд Месси в Кубке Англии”. Он сделал отсылку к предположениям журналистов о причине замены Холанда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Лейпцигом", когда Холанд забил пять голов и был заменен на 63-й минуте.

В ответ на эти предположения Гвардиола заявил, что не знал о рекорде Месси и заменял Холанда.