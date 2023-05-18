Наставник “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола в пятый раз сыграет против “Интера” в своей тренерской карьере.

Команды сойдутся 10 июня в финале Лиги чемпионов.

Все прошлые разы Гвардиола соперничал с “Интером” в качестве тренера 2Барселоны". Две игры завершились победами, еще была одна ничья и поражение.

В ответном полуфинале ЛЧ “горожане” обыграли “Реал” со счетом 4:0.

“Интер” же победил “Милан” в другом полуфинале с общим счетом 3:0.