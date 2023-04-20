Гвардиола установил рекорд Лиги чемпионов

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов в рекордный 10-й раз. Его команда,

После домашней победы над “Баварией” со счетом 3:0, команды сыграли вничью 1:1 во втором матче четвертьфинала.

Кроме “Ман Сити” испанский тренер выходил в полуфиналы с “Баварией” и “Барселоной”.

Отметим, что вторым по количеству выходов в полуфинал турнира является тренер “Реала” Карло Анчелотти - его подопечные 9 раз играли на данной стадии.