Гвардиола уговаривал Беллингема перейти в Манчестер Сити

Переход Джуда Беллингема в Реал из Боруссии Дортмунд считается довольно гладким. Английский игрок был подписан в середине июня с минимум суеты.

Но, как оказалось, Манчестер Сити также пытался подписать игрока и Пеп Гвардиола провел трехчасовой разговор с Беллингемом в надежде уговорить его перейти в свою команду.

Cadenaser сообщает, что Гвардиола пытался убедить полузащитника, что переход в состав «горожан» будет лучшим вариантом для него, ведь там он будет иметь больше шансов для развития. Но в конце концов Джуд Беллингем был полон решимости перейти именно в испаниский клуб и тренер Ман Сити принял это решение игрока и пожелал ему удачи.

Но помимо этого сообщается, что интерес Манчестер Сити к англичанину заставил Реал Мадрид увеличить цену за контракт игрока, а также предложить самому Беллингему более высокую зарплату.

Напомним, Джуд Беллингем перешел в мадридский Реал из Боруссии Дортмунд в летнее межсезонье за €103 млн. В десяти матчах он уже успел забить десять голов и отдать три результативных передачи.