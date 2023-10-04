Гвардиола – третий. Рейтинг лучших коучей АПЛ 2023/24, кто лидер?

Авторитетный портал Goal опубликовал рейтинг лучших главных тренеров в Английской Премьер-лиге в начале сезона 2023/24.

Возглавил рейтинг коуч Тоттенхэма Анге Постекоглу. Сейчас шпоры занимают второе место в лиге, победив в начале сезона Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Второе место занимает Унаи Эмери. После семи стартовых матчей АПЛ его «Астон Вилла» входит в верхнюю пятерку турнирной таблицы.

Замкнул тройку лучших тренеров испанец Пеп Гвардиола, который тренирует «Манчестер Сити», лидирующий в лиге.

Маурисио Почеттино, который является коучем Челси, распологается аж на 15-й строчке.

Рейтинг тренеров английской Премьер-лиги