Гвардиола - шестой тренер, выигравший Лигу чемпионов с двумя клубами

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола стал шестым в истории тренером, который выиграл Лигу чемпионов с двумя клубами. В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 “Манчестер Сити” под руководством испанского специалиста обыграл “Интер” со счетом 1:0 и стал обладателем трофея.

Ранее Гвардиола дважды выигрывал Лигу чемпионов с “Барселоной”.

Также Лигу чемпионов с двумя клубами выигрывали: Эрнст Хаппель ("Фейеноорд" и “Гамбург”), Оттмар Хитцфельд ("Боруссия" Дортмунд и “Бавария”), Юпп Хайнкес ("Реал" и “Бавария”), Жозе Моуринью ("Порту" и “Интер”) и Карло Анчелотти ("Милан" и “Реал”).