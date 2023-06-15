Гвардиола сделал щедрый жест в адрес работников "Ман Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал щедрый жест в адрес работников клуба.

Всему персоналу “горожан”, включая администраторов и охрану, он передал свою премию за победу в английской Премьер-лиге.

По информации Daily Mail, сумма составляет около 877 тысяч евро.

Гвардиола всегда подчеркивал важность всего персонала в достижении командных целей, и таким образом решил отблагодарить сотрудников.