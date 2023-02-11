Гвардиола рассказал, уйдет ли из "Манчестер Сити" на фоне обвинений в финансовых нарушениях

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола не думает об уходе из клуба на фоне обвинений в финансовых нарушениях.

"Хочу всех заверить, что намерен остаться здесь больше, чем когда-либо. Наш клуб готов защищаться от любых обвинений.

Если наказание произойдёт, мы примем это. Но сразу скажу - мы будем защищаться", - сказал испанец.

Напомним, что команду могут лишить очков или даже понизить в классе, если вину “Сити” докажут.