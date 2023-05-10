Гвардиола рассказал, почему не делал замен в матче с "Реалом"

Наставник “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола объяснил причины, по которым он не сделал ни одной замены во время игры полуфинала Лиги чемпионов с “Реалом” (1:1).

По словам испанского тренера, все находившиеся на поле игроки были в форме на протяжении всей встречи.

"И Бернарду Силва и Джек Грилиш умели удерживать мяч. Кроме того, команда не хотела допустить контратак "Реала", поскольку в быстром ритме игры "Реал" действует лучше, чем "Манчестер Сити", поэтому им было нужно замедлить темп", - немного рассказал об игре Гвардиола.

Ответная игра пройдет 17 мая в Англии.