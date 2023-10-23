Гвардиола рассказал о трудностях Манчестер Сити в последнем матче

После победы над "Брайтоном" со счетом 2:1 главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообщался с журналистами.

В частности, испанский тренер отметил качество игры соперника.

"У "Брайтона" есть невероятное качество, и нам пришлось преодолевать трудности в этом матче. Доку сыграл блестящий матч и помог нам. Он быстро разбирается в ситуациях", - сказал он.

Тренер также признался, что его команда играла очень хорошо в течение 55-60 минут и создавала все больше и больше шансов на забитый гол.

“В конце матча нам пришлось упорно обороняться, чтобы добыть победный результат”, - завершил он.

Напомним, что чемпион Англии открыл счет уже на седьмой минуте усилиями Хулиана Альвареса. Во втором тайме Эрлинг Холанд удвоил преимущество "Сити". "Брайтон" смог отыграться на 73-й минуте благодаря голу Ансу Фати.

"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 21 очко в девяти матчах. "Брайтон" расположился на седьмой строчке с 16 очками.