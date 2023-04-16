Гвардиола рассказал о самом важном матче сезона в АПЛ

По мнению наставника “Манчестер Сити” Пепа Гвардиолы, исход чемпионской гонки в АПЛ зависит от результата матча с лидером турнирной таблицы “Арсеналом”.

Напомним, что “горожане” отстают от “канониров" на три очка.

“Если команда проиграет, то шансы на победу в чемпионате останутся минимальными”, - сказал он.

Несмотря на сложность игры, Гвардиола надеется на успех своей команды и на возможность выхода в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Англии.