Гвардиола рассказал о настрое на матч с "Реалом"
Новости футбола Сегодня, 05:00
Фото: твиттер Ман Сити
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как настраивает команду на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против “Реала”.
Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.
"Сегодня это будет один из самых важных матчей в моей карьере в "Сити". Это глупо отрицать. Я попросил игроков почувствовать момент и насладиться им. Мы должны себя чувствовать очень удачливыми, играя на таком уровне.
Все в наших руках. Мы можем выйти в финал просто выиграв один матч", - сказал он.
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