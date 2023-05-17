Гвардиола рассказал о настрое на матч с "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, как настраивает команду на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против “Реала”.

Встреча пройдет сегодня и начнется в 22:00. В первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

"Сегодня это будет один из самых важных матчей в моей карьере в "Сити". Это глупо отрицать. Я попросил игроков почувствовать момент и насладиться им. Мы должны себя чувствовать очень удачливыми, играя на таком уровне.

Все в наших руках. Мы можем выйти в финал просто выиграв один матч", - сказал он.